Среда обитания
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18:43, 18 марта 2024Среда обитания

Мартовские комары атаковали москвичей

Жители столицы пожаловались на комаров в подъезде

Фото: Егор Камелев / Unsplash

Жители дома 41 на Боровском шоссе в столице пожаловались на атаковавших их подъезд комаров. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 125».

На предоставленных жильцами фотографиях видно, что множество насекомых сидит на полу у лифта, а также на стенах и на потолке. Жители дома уверены, что комары прилетают из подвала. Проживающие в многоквартирном доме москвичи попросили коммунальные службы разобраться в ситуации.

Ранее в марте жильцы дома на Ольховской улице в Екатеринбурге пожаловались на зловоние и расплодившихся тараканов. Насекомые и неприятный запах появились из-за соседей, захламивших квартиру.

По словам жильцов, проживающая в одной из квартир с дочерью и внучкой пожилая женщина собирает старые вещи. Отмечается, что из-за их обилия приехавшие менять трубы коммунальщики не смогли пробраться к стоякам и уехали.

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      Мария Черкасова
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