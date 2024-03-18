Мартовские комары атаковали москвичей

Жители столицы пожаловались на комаров в подъезде

Жители дома 41 на Боровском шоссе в столице пожаловались на атаковавших их подъезд комаров. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 125».

На предоставленных жильцами фотографиях видно, что множество насекомых сидит на полу у лифта, а также на стенах и на потолке. Жители дома уверены, что комары прилетают из подвала. Проживающие в многоквартирном доме москвичи попросили коммунальные службы разобраться в ситуации.

Ранее в марте жильцы дома на Ольховской улице в Екатеринбурге пожаловались на зловоние и расплодившихся тараканов. Насекомые и неприятный запах появились из-за соседей, захламивших квартиру.

По словам жильцов, проживающая в одной из квартир с дочерью и внучкой пожилая женщина собирает старые вещи. Отмечается, что из-за их обилия приехавшие менять трубы коммунальщики не смогли пробраться к стоякам и уехали.