В российском городе семья превратила квартиру в зловонную свалку

В Екатеринбурге семья превратила квартиру в зловонную свалку

Жильцы одного из домов в Екатеринбурге жалуются на зловонье и расплодившихся тараканов. Причина этому — семья, превратившая свое жилье в свалку. Видео засоренной квартиры публикует портал E1.RU.

Рухлядь в доме на улице Ольховской складирует пожилая соседка. На антисанитарию в квартире, похоже, не обращают внимания и ее родственники — пенсионерка проживает вместе с дочерью и внучкой. Дом сильно отапливают, поэтому захламленное жилище вмиг стало рассадником вредителей. Недавно для замены труб по адресу прибыли коммунальщики. Увидев горы мусора, рабочие отказались разбирать завалы. На жалобы собственников в обслуживающей организации не реагируют.

До потолка свою квартиру завалил мусором и новосибирец. Ситуация продолжается в доме по улице Иванова уже семь лет. Хозяин спит на полу, а груды отходов вынуждают его справлять нужду в подъезде. Его земляк с улицы Объединения копит мусор в своем жилище целых десять лет. Свалочный запах дополняется трупным — жилец любит развешивать по дому куски сырого мяса.