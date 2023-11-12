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12:36, 12 ноября 2023Среда обитания

В сети появилось видео квартиры копившего 10 лет мусор россиянина

Mash опубликовал видео квартиры копившего 10 лет мусор жителя Новосибирска Юрия

В сети появилось видео квартиры жителя Новосибирска, который 10 лет копил в ней мусор. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Mash Siberia.

Сообщается, что Юрий (фамилия неизвестна) живет в муниципальной квартире на улице Объединения больше 30 лет. При этом, по словам соседей, мужчина приносит в дом массу вещей. Кроме того, россиянин развешивал в помещении сырое мясо. В связи с этим в квартире развелись тараканы и трупный запах.

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Отмечается, что в феврале 2019 года Юрию отключили свет, воду и канализацию за неуплату. Помимо этого, в феврале текущего года мужчину выписали из данной квартиры и предоставили комнату в другом доме. Однако, как утверждает Mash, россиянин не оформил необходимые документы, а администрация не может зайти в его квартиру, чтобы ее вычистить.

Известно, что на данный момент житель Новосибирска поселился в подъезде и спит на поролоновой подушке. Среди прочего, он слушает классику и пьет йогурты.

В октябре россиянам предложили давать скидки за правильно выброшенный мусор. Соответствующее обращение председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

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      Екатерина Ештокина
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