Среда обитания
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20:31, 5 февраля 2024Среда обитания

Россиянин превратил свою квартиру в свалку и начал справлять нужду в подъезде

Житель Новосибирска заполнил квартиру мусором и начал справлять нужду в подъезде

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Житель новосибирского Академгородка превратил свою квартиру в свалку. Из-за завалов мусора в собственном жилье ему приходится справлять нужду в подъезде, передает «Комсомольская правда».

Речь идет о жильце дома на улице Иванова, 26. По словам соседей россиянина, вся его квартира заставлена мусором почти до потолка. «Дверь полностью не открывается, спит он просто лежа на полу. У него там все: вещи, кондиционеры, бутылки. Сам он не пьющий, говорит: у меня заболевание, не могу не тащить вещи», — рассказала проживающая рядом Анна.

Соседи жалуются на неприятный запах в подъезде, тараканов и клопов. Недовольные жильцы обращались за помощью в управляющую компанию и правоохранительные органы, но за семь лет изменить ситуацию не удалось. На просьбу Анны провести уборку пенсионер вынес часть мусора в коридор и перекрыл половину общего пространства.

Ранее в Новосибирске вызвали спасателей из-за вони в жилом доме. Сотрудники экстренных служб установили, что причиной неприятного запаха стали антисанитарные условия в квартире одного из жильцов.

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      Александра Качан
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