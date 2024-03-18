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15:35, 18 марта 2024Россия

Машина скорой помощи сбила 85-летнюю россиянку на пешеходном переходе

В Новокузнецке машина скорой помощи сбила 85-летнюю пенсионерку на переходе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Новокузнецке Кемеровской области машина скорой помощи сбила 85-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом сообщил портал Ngs42.ru.

Пожилая россиянка не услышала сигнала маячков и продолжила путь. Ей пытались помочь водитель скорой и фельдшеры, однако все оказалось безрезультатно. В настоящее время по факту ДТП организовали доследственную проверку, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полиции Кузбасса напомнили, что пешеходы не должны выходить на дорогу, когда в их сторону приближается спецтранспорт с включенными сигналами.

Ранее в Выборгском районе Санкт-Петербурга 68-летнюю пенсионерку дважды переехали на дороге на Кантемировской улице.

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      Анна Щербакова
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