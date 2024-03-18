Маск осудил миграционную политику Байдена

Маск: Байден и его администрация не борются с преступностью мигрантов

Президент США Джо Байден и его администрация не борются с преступностью мигрантов. Об этом написал американский миллиардер Илон Маск в своей соцсети Х.

«Администрация Байдена ничего не делает», — подчеркнул Маск.

Предприниматель прокомментировал новость о том, что в Лос-Анджелесе полиция сформировала спецотряд по противодействию организованным бандам иностранцев, которые грабят дома.

Ранее Илон Маск предрек конец США, если Вашингтон не изменит миграционную политику.

Также он заявил, что Соединенные Штаты превратились в убежище для опасных преступников со всего мира из-за проблем с границей.