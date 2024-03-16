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02:25, 16 марта 2024Мир

Маск предрек конец США из-за миграционной политики

Илон Маск предрек конец США, если Вашингтон не изменит миграционную политику
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск предрек конец США, если Вашингтон не изменит миграционную политику. Об этом сообщает ТАСС.

Предприниматель согласился с комментарием одного из пользователей социальной сети X. «Америка погибнет, если мы получим еще четыре года такого развития событий [с нелегальными мигрантами]», — говорится в сообщении.

Ранее Маск заявил, что Соединенные Штаты превратились в убежище для опасных преступников со всего мира из-за проблем с границей.

27 января стало известно, что президент США Джо Байден согласился ужесточить миграционную политику. Американский лидер пообещал закрыть границу для мигрантов, если Конгресс США одобрит соответствующий законопроект. Затем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что существуют разные определения того, что означает закрытие границ.

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      Марина Совина
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