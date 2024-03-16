Маск предрек конец США из-за миграционной политики

Илон Маск предрек конец США, если Вашингтон не изменит миграционную политику

Американский бизнесмен Илон Маск предрек конец США, если Вашингтон не изменит миграционную политику. Об этом сообщает ТАСС.

Предприниматель согласился с комментарием одного из пользователей социальной сети X. «Америка погибнет, если мы получим еще четыре года такого развития событий [с нелегальными мигрантами]», — говорится в сообщении.

Ранее Маск заявил, что Соединенные Штаты превратились в убежище для опасных преступников со всего мира из-за проблем с границей.

27 января стало известно, что президент США Джо Байден согласился ужесточить миграционную политику. Американский лидер пообещал закрыть границу для мигрантов, если Конгресс США одобрит соответствующий законопроект. Затем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что существуют разные определения того, что означает закрытие границ.