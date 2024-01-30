Белый дом объяснил слова Байдена о закрытии границы с Мексикой

Белый дом: существуют разные определения того, что означает закрытие границы

Существуют разные определения того, что означает закрытие границ. Так пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила слова президента США Джо Байдена о намерении закрыть границу с Мексикой, сообщает Fox News.

На пресс-конференции журналисты попросили Жан-Пьер объяснить разницу между недавней иммиграционной риторикой Байдена и обещанием бывшего американского лидера Дональда Трампа закрыть границу с Мексикой еще зимой 2018 года. Репортеры уточнили, что политики использовали одни и те же формулировки, однако высказывание Трампа демократы окрестили расистским и ксенофобским.

Пресс-секретарь Белого дома попыталась уйти от ответа на данный вопрос, но журналисты оказали на нее давление, еще раз сравнив Байдена и Трампа. «Есть разные определения того, как это выглядит, как на самом деле выглядит закрытие границы, верно? Итак, мы собираемся позволить им разобраться с этим. Мы не знаем, как именно это выглядит», — заявила Жан-Пьер.

По ее словам, Байден хочет, чтобы американское правительство решило проблемы на границе с Мексикой, но сделало это безопасно, убедившись в том, что у Белого дома есть для этого достаточно финансовых ресурсов.

Ранее лидер США согласился ужесточить миграционную политику. Байден пообещал закрыть границу для мигрантов, если Конгресс одобрит соответствующий законопроект.