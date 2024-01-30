Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:55, 30 января 2024Мир

Белый дом объяснил слова Байдена о закрытии границы с Мексикой

Белый дом: существуют разные определения того, что означает закрытие границы

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Существуют разные определения того, что означает закрытие границ. Так пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила слова президента США Джо Байдена о намерении закрыть границу с Мексикой, сообщает Fox News.

На пресс-конференции журналисты попросили Жан-Пьер объяснить разницу между недавней иммиграционной риторикой Байдена и обещанием бывшего американского лидера Дональда Трампа закрыть границу с Мексикой еще зимой 2018 года. Репортеры уточнили, что политики использовали одни и те же формулировки, однако высказывание Трампа демократы окрестили расистским и ксенофобским.

Пресс-секретарь Белого дома попыталась уйти от ответа на данный вопрос, но журналисты оказали на нее давление, еще раз сравнив Байдена и Трампа. «Есть разные определения того, как это выглядит, как на самом деле выглядит закрытие границы, верно? Итак, мы собираемся позволить им разобраться с этим. Мы не знаем, как именно это выглядит», — заявила Жан-Пьер.

По ее словам, Байден хочет, чтобы американское правительство решило проблемы на границе с Мексикой, но сделало это безопасно, убедившись в том, что у Белого дома есть для этого достаточно финансовых ресурсов.

Ранее лидер США согласился ужесточить миграционную политику. Байден пообещал закрыть границу для мигрантов, если Конгресс одобрит соответствующий законопроект.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Киеве сообщили, что Зеленский предложил Залужному написать рапорт об отставке. Что ответил главком ВСУ?

      Платье обнажило грудь рэперши Megan Thee Stallion во время съемок

      Премьер Японии заявил о желании подписать мирный договор с Россией. Какие российские территории интересны Токио?

      Солист «Би-2» прокомментировал задержание участников группы в Таиланде

      Испанская компания выиграла конкурс на создание многоразовой ракеты

      В Госдуме мемом высмеяли неспособность Байдена выражать свои мысли

      В России упростили порядок выдачи средств реабилитации для участников СВО

      Пять человек оказались в больнице после тройного ДТП в российском регионе

      Диетолог назвала наиболее эффективные способы похудеть и стать здоровее

      В новостройке кусок облицовки пробил голову жильцу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше