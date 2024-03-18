Медведчук: украинцы заплатят из своего кармана за продолжение войны Зеленского

Лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук посчитал, что Киев перекладывает на простых украинцев и малый бизнес бремя войны президента страны Владимира Зеленского. Об этом он высказался в статье на сайте движения.

«С подачи Зеленского министерство финансов Украины объявило мобилизацию дополнительных доходов государственного бюджета Украины на 2024 год», — написал Медведчук, добавив, что речь идет о повышении налоговых ставок и о дополнительном налогообложении физических лиц.

Медведчук считает, что повышение налогов происходит для того, чтобы собрать 44,2 миллиарда гривен (более 1,1 миллиарда долларов) с мелкого бизнеса и рядовых граждан, которые будут обеспечивать военные расходы страны. «За продолжение войны Зеленского и Запада против России дополнительно из собственных карманов заплатят мелкий бизнес и рядовые граждане страны», — констатировал политик.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что отрыв Украины от России, русской культуры, русского языка и канонического православия станет уничтожением украинской идентичности.