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16:24, 18 марта 2024Ценности

Меган Маркл заметили в образе за два миллиона рублей

Жена принца Гарри Меган Маркл появилась на публике в образе за 2 миллиона рублей

Фото: Astrida Valigorsky / Getty Images

Американская актриса Меган Маркл появилась на публике в роскошном образе за два миллиона рублей и привлекла внимание папарацци. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Жену принца Гарри заметили на свидании с мужем в ресторане La Barbecue в Остине, штат Техас. Знаменитость вышла в свет в блейзере марки Heidi Merrick, надетом поверх джинсовой рубашки бренда Aritizia, и прямых джинсах. В качестве обуви она предпочла босоножки французского модного дома Chanel.

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Что касается аксессуаров, Маркл выбрала бриллиантовое колье ювелирного дома Logan Hollowell за 15,6 тысячи долларов (1,4 миллиона рублей), браслет Ariel Gordon за 5500 долларов (509 тысяч рублей) и серьги-кольца. Среди прочего на ее руке красовались золотые часы Cartier, которые ранее принадлежали принцессе Диане, и браслет той же марки стоимостью 7350 долларов (680 тысяч рублей).

Завершали образ солнцезащитные очки Heidi Merrick, цена которых составила 215 долларов (19,8 тысячи рублей). По подсчетам журналистов, общая стоимость всех украшений — около 30 тысяч долларов (2,4 миллиона рублей).

В ноябре 2023 года Меган Маркл также пришла на концерт певицы Кэти Перри, который состоялся в Лас-Вегасе, в роскошных вещах за сотни тысяч рублей.

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      Карина Черных
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