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16:43, 18 марта 2024Мир

МИД Германии перестанет указывать должность Путина в официальных документах

МИД Германии начнет называть в документах Путина только по фамилии

Фото: Максим Шеметов / Reuters

МИД Германии начнет называть в документах президента России Владимира Путина только по фамилии без указания должности. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер, передает РИА Новости.

«Так, как мы это и в прошлом делали — как "Путина"», — рассказал политик.

Он также добавил, что российского лидера и ранее в документах указывали только по фамилии без указания должности. При этом на сайте дипломатического ведомства Путин указан как президент России.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель возмутился результатами выборов в России. По его мнению, они прошли в якобы «ограниченной политической обстановке».

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