МИД Венгрии указал на желание США предотвратить прямой конфликт НАТО с Россией

Глава МИД Венгрии Сийярто: США намерены предотвратить конфликт НАТО с Россией

США, как и другие страны НАТО, намерены предотвратить возможность прямого военного конфликта альянса с Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его слова передает ТАСС.

«Госсекретарь ясно дал понять, что по-прежнему в общих интересах, чтобы между НАТО и Россией не было прямого противостояния, и я думаю, что это хорошая новость», — сообщил Сийярто, рассказывая журналистам о совещании глав МИД стран Евросоюза с участием госсекретаря США Энтони Блинкена.

В ходе этого же выступления Сийярто назвал потенциальную отправку европейских войск на Украину провокацией и злоупотреблением Североатлантическим договором, указав, что подобное решение бы «ввергло в огонь» всю Европу.