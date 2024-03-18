Венгрия назвала отправку военных на Украину злоупотреблением договором НАТО

Глава МИД Венгрии назвал отправку ЕС военных ВСУ злоупотреблением договором НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал провокацией и злоупотреблением договором НАТО потенциальную отправку европейских войск для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

В контексте дискуссий о возможной отправке западных военных на Украину Сийярто заявил, что это было бы провокацией и злоупотреблением коллективной ответственностью Североатлантического альянса. «Мы думаем, что это серьезное злоупотребление пятой статьей Договора НАТО», — отметил он.

По мнению главы Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии, Североатлантический альянс изначально был создан для оборонительных целей, а не для атак на другие страны. Он подчеркнул, что в случае отправки какой-либо страной Европейского союза (ЕС) солдат на Украину, это бы «ввергло в огонь весь европейский континент». По словам Сийярто, этого ЕС хочет меньше всего.

Ранее венгерский дипломат заявил, что западным странам стоит признать провал их стратегии в конфликте на Украине.