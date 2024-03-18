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11:22, 18 марта 2024Мир

Венгрия призвала Запад признать провал на Украине

Глава МИД Венгрии: Западная Европа должна признать провал стратегии на Украине

Фото: Press Service of Ministry of Foreign Affairs of Ukraine / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто считает, что западным странам нужно признать провал их стратегии в конфликте на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Лидеры Западной Европы должны признать, что их стратегия войны на Украине провалилась и что уже давно было бы достигнуто прекращение огня, если бы они приложили хотя бы половину своих усилий к установлению мира, а не к поставкам вооружений», — отметил министр.

Более того, по мнению Сийярто, европейские страны своими действиями приближают «угрозу мировой войны», которая становится все более острой. Одновременно с этим он призвал лидеров Европейского союза (ЕС) перестать «играть с огнем», и начать противодействовать эскалации конфликта, чтобы он не перешел на европейский театр боевых действий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправка европейских войск на Украину возможна. «Мы это обсудили, консенсус по отправке сухопутных войск в официальной манере пока не достигнут, но ничего не может быть исключено», — подчеркнул французский лидер.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после слов Макрона попросил его советоваться по важным вопросам, особенно когда речь идет об отправке войск на Украину. Он подчеркнул, что альянс не будет отправлять своих солдат на помощь ВСУ, и, тем более, не станет выступать стороной конфликта.

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      Лина Пивоварова
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