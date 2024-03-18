Минобороны России назвало потери украинских сил на белгородском направлении

Минобороны России: ВСУ потеряли до 150 человек на белгородском направлении

Украинские силы в ходе попыток проникновения на российскую территорию на белгородском направлении потеряли за сутки до 150 человек убитыми и ранеными. Такие цифры назвали журналистам в Министерстве обороны России.

Также отмечается, что противник потерял два танка, три автомобиля, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства.

15 марта президент России Владимир Путин рассказал, что украинские силы попытались атаковать территорию Курской и Белгородской областей подразделениями численностью свыше 2,5 тысячи диверсантов, а также 35 танками и примерно 40 боевыми бронированными машинами.