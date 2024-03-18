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15:28, 18 марта 2024Россия

Минздрав назвал число находящихся в больнице после атак на Белгородскую область

Минздрав: 44 человека находятся в стационарах после атак на Белгородскую область

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В результате обстрелов Белгородской области за прошедшую неделю в больнице находятся 44 человека. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников, его цитирует ТАСС.

«Еще после второго обстрела [сегодня] мужчина в областную больницу также поступил. Итого у нас получается 44 человека находятся в стационаре. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — сказал он. По данным Иконникова, 11 человек получили первую помощь на месте до приезда врачей, что спасло им жизнь и облегчило лечение.

Министр также отчитался о проведенных телемедицинских консультациях с федеральными центрами и добавил, что есть несколько пациентов, которых врачи планирует транспортировать для дальнейшего лечения.

Как ранее сообщал региональный Минздрав, из-за обстрелов ВСУ Белгородской области с 11 по 18 марта пострадали 93 человека, 11 из которых врачи спасти не смогли. Девять из пострадавших находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

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      Анастасия Шейкина
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