Минздрав назвал число погибших от обстрелов Белгородской области за неделю

Минздрав: с 12 марта в Белгородской области при обстрелах погибли 11 человек

В Белгородской области с 11 по 18 марта из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 11 человек. Такие данные привел министр здравоохранения региона Андрей Иконников, его цитирует ТАСС.

«Всего за неделю с 12 по 18 марта у нас пострадавших 93 человека, 11 из них погибли», — сообщили в Минздраве.

Там добавили, что в горбольнице Белгорода лечение проходят 23 человека, еще 17 человек — в областном медицинском учреждении. Девять из пострадавших находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил министр здравоохранения Белгородской области.

Президент России Владимир Путин ранее не исключал, что для прекращения обстрелов российского приграничья на Украине может быть создана «санитарная зона», которая станет непреодолимой для средств поражения ВСУ.