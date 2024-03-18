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21:29, 18 марта 2024Россия

Митинг-концерт «10 лет в родной гавани» в Москве посетили более 80 тысяч россиян

Более 80 тысяч россиян посетили митинг-концерт «10 лет в родной гавани» в Москве

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Более 80 тысяч россиян приняли участие в митинге-концерте «10 лет в родной гавани», который проходит в Москве на Красной площади. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

Мероприятие посвящено юбилею воссоединения России с Крымом и Севастополем. Отмечается, что правопорядок и безопасность обеспечивают сотрудники МВД России во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с десятилетием воссоединения с Крымом.

Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума. 96,77 процента крымчан высказались в пользу присоединения региона к России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым оккупированной территорией.

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      Марина Совина
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