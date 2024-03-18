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19:28, 18 марта 2024Россия

Путин поздравил россиян с десятилетием воссоединения с Крымом

Путин на Красной площади поздравил россиян с десятилетием воссоединения с Крымом

Кадр: ГТК «Телеканал «Россия»

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с десятилетием воссоединения с Крымом. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства произнес поздравительную речь во время концерта на Красной площади, посвященного юбилею воссоединения России с Крымом и Севастополем.

«Дорогие друзья, я от души всех приветствую и поздравляю вас с праздником — с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией», — сказал Путин, обращаясь к собравшимся россиянам.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что западные страны, применяя слово «оккупирование» в отношении общекрымского референдума, забывают, что решение о воссоединении Крыма с Россией приняла избранная гражданами Украины власть.

Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума. 96,77 процента крымчан высказались в пользу присоединения региона к России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым оккупированной территорией. Российские власти много раз заявляли, что жители Крыма высказались за воссоединение с Россией в соответствии со всеми демократическими процедурами в рамках международного права и Устава ООН.

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      Никита Абрамов
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