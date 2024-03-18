Москвичам пообещали настоящую весну

Синоптик Ильин: во второй половине недели в столице ожидается потепление

Существенное потепление и по-настоящему весенняя погода ожидаются в Москве во второй половине текущей недели. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик Александр Ильин.

Он добавил, что сугробы в столице будут активно таять не только из-за солнца, но и благодаря кратковременным осадкам. Ожидается, что в некоторых районах Москвы пройдут моросящие дожди.

В понедельник, 18 марта, и вторник, 19 марта, в столице и области будет облачно, а погоду определит влияние западного циклона. В понедельник днем температура окажется на уровне 6–8 градусов выше нуля. К утру вторника облачность усилится, так что «может даже половину телебашни "Останкино" закрыть облаками», предупредил Ильин. Кроме того, 19 марта окажется самым холодным днем недели. После в столице начнет теплеть.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что во вторник, 19 марта, жителям столицы стоит ожидать похолодания и мокрого снега. По его словам, температура воздуха в Москве снизится до 2–4 градусов тепла, при этом ожидается возвращение ночных морозов.