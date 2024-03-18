Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:37, 18 марта 2024Среда обитания

Москвичам пообещали похолодание

Синоптик Шувалов сообщил, что в Москву придет похолодание

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Москву придут похолодание и мокрый снег. Такую погоду жителям столицы пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с телеканалом «360».

По словам синоптика, на предстоящей неделе погода в Москве будет переменчивой. Он отметил, что во вторник, 19 марта, температура воздуха в столице снизится до двух-четырех градусов тепла, при этом ожидается возвращение ночных морозов. Причиной похолодания станет достаточно холодный антициклон, который нависнет над севером европейской территории России и сохранится до конца недели. Между тем, сообщил Шувалов, дневные температуры постепенно начнут повышаться.

«Все-таки время берет свое, продолжительность дня достаточно высокая. Появится солнце на небе, и поэтому, хотя ночью до конца недели и сохранятся морозы минус два-четыре градуса, дневная температура повысится сначала до четырех-шести градусов тепла, а в самом конце недели — до шести-восьми градусов», — добавил специалист.

Шувалов также рассказал, что 19 марта в Москве может пройти небольшой мокрый снег. Сугробы при этом продолжат таять, однако медленнее, чем на прошлой неделе.

Ранее в марте метеоролог Роман Вильфанд предсказал срок таяния снега в Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ. Что об этом известно?

      В Минобороны рассказали об использовании FPV-дронов в зоне СВО

      Ким Чен Ын заявил о новой эпохе в отношениях с Россией

      Меган Маркл заметили в образе за два миллиона рублей

      Песков назвал предсказуемыми оценки США выборов в России

      Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

      В России отреагировали на строительство большой базы НАТО в Европе

      В Молдавии пригрозили ответом России из-за проведения выборов в Приднестровье

      В ВСУ рассказали о потерях на купянском направлении

      Суд отпустил пытавшуюся помешать выборам российскую пенсионерку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше