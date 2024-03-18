Москвичам пообещали похолодание

Синоптик Шувалов сообщил, что в Москву придет похолодание

В Москву придут похолодание и мокрый снег. Такую погоду жителям столицы пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с телеканалом «360».

По словам синоптика, на предстоящей неделе погода в Москве будет переменчивой. Он отметил, что во вторник, 19 марта, температура воздуха в столице снизится до двух-четырех градусов тепла, при этом ожидается возвращение ночных морозов. Причиной похолодания станет достаточно холодный антициклон, который нависнет над севером европейской территории России и сохранится до конца недели. Между тем, сообщил Шувалов, дневные температуры постепенно начнут повышаться.

«Все-таки время берет свое, продолжительность дня достаточно высокая. Появится солнце на небе, и поэтому, хотя ночью до конца недели и сохранятся морозы минус два-четыре градуса, дневная температура повысится сначала до четырех-шести градусов тепла, а в самом конце недели — до шести-восьми градусов», — добавил специалист.

Шувалов также рассказал, что 19 марта в Москве может пройти небольшой мокрый снег. Сугробы при этом продолжат таять, однако медленнее, чем на прошлой неделе.

Ранее в марте метеоролог Роман Вильфанд предсказал срок таяния снега в Москве.