Ввод премиального и элитного жилья в Москве в 2024 году вырастет на 14,9 %

Москву собрались «осыпать» элитным жильем: ввод премиального и элитного жилья в столице в 2024 году вырастет на 14,9 процента. Таким прогнозом делятся «Известия» со ссылкой на данные риелторской и консалтинговой компании «Метриум».

Планируется достроить 54 корпуса в 22 проектах премиум-класса, среди них 11 ЖК, десять апарт-комплексов и два многофункциональных комплекса (МФК) с квартирами и апартаментами. Средняя цена такого премиального жилья составляет 609 тысяч рублей за квадратный метр.

Генеральный директор MR Group Мария Литинецкая указала на преимущества объектов премиум-класса. Это просторные дизайнерские лобби, наличие лотов с авторской отделкой, благоустройство с естественным ландшафтом местности, а также премиальный сервис и качественная разнообразная инфраструктура.

На процесс формирования премиальных локаций за пределами исторического центра обратила внимание коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева. Так, за 2023 год доля новостроек премиум-класса за границами центрального округа (ЦАО) выросла на 6,8 процентного пункта, до 67,9 процента. К росту доли премиального жилья приводит как дефицит свободных участков в центре, так и наличие множества зеленых зон и другие преимущества отдельных районов столицы.

Также в 2024 году планируется достроить 52 корпуса в 23 элитных и делюкс-проектах. Это восемь ЖК, 14 апарт-комплексов и один МФК с квартирами и апартаментами. Планируемый ввод корпусов в

этом сегменте по сравнению с прошлым годом увеличился на 26,8 процента. Средняя цена такого жилья — 1,896 миллиона рублей за квадратный метр.

По словам директора управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анны Раджабовой, клиенты рассматривают элитную недвижимость как надежный актив для сохранения средств.

Ранее аналитики назвали стоимость самой дорогой квартиры в Москве. За пентхаус со свободной планировкой общей площадью 901 квадратный метр у Патриарших прудов придется отдать 3,2 миллиарда рублей.