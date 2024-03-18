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06:04, 18 марта 2024Среда обитания

Названа цена самой дорогой в России квартиры

Авито Недвижимость: самую дорогую квартиру в РФ продают за 3,2 миллиарда рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Цена самого дорогого лота в России, представленного на площадке «Авито Недвижимость» на текущий момент, достигает 3,2 миллиарда рублей, выяснили аналитики платформы. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Самую дорогую квартиру нашли в центре Москвы. Это пентхаус со свободной планировкой под отделку общей площадью 901 квадратный метр, расположенный в Гранатном переулке, рядом с Патриаршими прудами. Недвижимость находится в клубном доме ЖК «Гранатный Палас», рассчитанном на 17 квартир.

За 2 миллиарда рублей в столице можно приобрести 7-комнатную квартиру площадью 470 квадратов. Недвижимость располагается в ЖК «Пречистенка 13» на одноименной улице. Известно, что в 2012 году здание дореволюционной постройки было полностью реконструировано. В доме оборудован двухуровневый подземный отапливаемый паркинг, а его жители могут воспользоваться библиотекой, каминной или сигарной комнатой. В самой квартире выполнена дорогая дизайнерская отделка, из нее открывается вид на Храм Христа Спасителя и здание МИД.

На Пречистенской набережной покупателям предлагается 6-комнатная квартира на три уровня, стоимостью 1,8 миллиарда рублей. Площадь недвижимости составляет 724 квадратных метра. В квартире была выполнена высококачественная отделка, а из ее окон открываются красивые виды на Москву-реку. Здесь есть гостиная с выходом на террасу, кухня, столовая, кабинет, несколько спален.

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Если рассматривать другие города с дорогостоящей недвижимостью, то объекты стоимостью около 1 миллиарда рублей можно найти в Сочи — это квартира площадью 677 квадратов на Театральной улице, в 350 метрах от моря. Жилой комплекс был возведен по оригинальному архитектурному проекту, в его отделке использованы мрамор и плиты из керамогранита.

В Сочи можно найти и элитные квартиры по более низкому ценнику. Например, 7-комнатный пентхаус за 515 миллионов рублей на последнем этаже ЖК «Морской дворец» на Нагорной улице с эксклюзивным ремонтом и потрясающими видами. Площадь лота составляет 455 квадратных метров.

Ранее эксперт по недвижимости Дарья Баранюк призвала россиян избавляться от квартир. По ее словам, в настоящее время наступило самое удачное время для продажи жилья на вторичном рынке.

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      Екатерина Смирная
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