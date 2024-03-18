Мужчин предупредили о признаках начинающихся проблем с потенцией

Эректильная дисфункция имеет симптомы, которые проявляются на ранней стадии заболевания, рассказал врач-андролог, врач-уролог Батор Гончиков. О признаках начинающихся проблем с потенцией он предупредил мужчин в беседе с «Газетой.Ru».

Одним из первых симптомов, указывающих на возможное развитие импотенции, по его словам, является уменьшение интереса к половой активности — эмоционального отклика на секс и мыслей о нем. Кроме того, во время полового акта может наблюдаться ослабление эрекции. «Появление чрезмерной усталости или общей слабости может быть связано с нарушением сексуальной функции. Это может быть вызвано физическими или психологическими факторами, такими как стресс, депрессия или плохой образ жизни», — продолжил уролог.

О предстоящей импотенции, рассказал Гончиков, также могут говорить проблемы с мочеиспусканием, вызванные нарушением нормальной работы простаты: частое мочеиспускание, слабое напряжение струи мочи или болезненность при процессе. Некоторые мужчины в это время могут столкнуться с проблемами эякуляции — задержкой семяизвержения или отсутствием ощущения оргазма, продолжил он.

Эти симптомы, подчеркнул уролог, не всегда свидетельствуют об импотенции, но являются поводом для консультации у уролога.

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