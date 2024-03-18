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18:33, 18 марта 2024Из жизни

Мужчина поселил аллигатора во дворе и разрешил детям купаться с ним

Associated Press: в США мужчина 30 лет прожил с аллигатором во дворе

Фото: Jack Kelly / Unsplash

Житель США поселил аллигатора в своем дворе и прожил с ним более 30 лет. Об этом сообщает Associated Press.

Тони Кавалларо из города Гамбург, штат Нью-Йорк, завел аллигатора в 1990-х годах. Он сделал пристройку к дому, установил там бассейн и поселил в нем рептилию, которую назвал Альберт. В течение нескольких десятилетий он ухаживал за аллигатором и разрешал другим людям, в том числе детям, купаться с ним в бассейне.

В марте 2024 года власти штата узнали, что Кавалларо подвергает людей опасности, и решили изъять у него рептилию. Выяснилось, что его лицензия на содержание животного истекла еще в 2021 году. 340-килограммового аллигатора длиной 3,4 метра отдали на передержку, пока ему не найдут новое место проживания. Отмечается, что у рептилии слабое здоровье: слепота и проблемы с позвоночником.

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Несмотря на решение властей, Кавалларо заявил, что намерен вернуть Альберта. Он утверждает, что относился к аллигатору как к ребенку и никогда не подвергал никого опасности. Представители природоохранной службы штата еще не решили, предъявлять ли Кавалларо обвинения.

Ранее в США аллигаторы растерзали престарелую женщину, которая работала в огороде возле дома. Один из очевидцев рассказал, что пострадавшей не смогли помочь, поскольку ее окружили рептилии.

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