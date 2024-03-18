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13:22, 18 марта 2024Путешествия

На Крымском мосту увеличат количество пунктов досмотра

Аксенов: на Крымском мосту увеличат количество пунктов досмотра в летнем сезоне

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти Крыма решили увеличить количество пунктов досмотра на Крымском мосту в предстоящем летнем сезоне во избежание пробок из-за временного закрытия аэропорта. Об этом в беседе с «Известиями» заявил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, профильные службы делают все возможное, чтобы досмотр на мосту стал более комфортным для водителей, а также минимизировать время ожидания. «На месте будут дежурить волонтеры», — добавил он.

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Более того, Аксенов напомнил, что из-за временного закрытия местной авиагавани нагрузка на Крымский мост и железную дорогу значительно выросла. Он отметил, что в 2023 году в Крым по сухопутному маршруту через новые регионы РФ прибыло 14 процентов туристов.

Ранее на территории Кубани объявили штормовое предупреждение. С понедельника по среду, с 18 по 20 марта, в горах Краснодарского края выше двух тысяч метров будет лавиноопасно.

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