Аксенов: на Крымском мосту увеличат количество пунктов досмотра в летнем сезоне

Власти Крыма решили увеличить количество пунктов досмотра на Крымском мосту в предстоящем летнем сезоне во избежание пробок из-за временного закрытия аэропорта. Об этом в беседе с «Известиями» заявил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, профильные службы делают все возможное, чтобы досмотр на мосту стал более комфортным для водителей, а также минимизировать время ожидания. «На месте будут дежурить волонтеры», — добавил он.

Более того, Аксенов напомнил, что из-за временного закрытия местной авиагавани нагрузка на Крымский мост и железную дорогу значительно выросла. Он отметил, что в 2023 году в Крым по сухопутному маршруту через новые регионы РФ прибыло 14 процентов туристов.

Ранее на территории Кубани объявили штормовое предупреждение. С понедельника по среду, с 18 по 20 марта, в горах Краснодарского края выше двух тысяч метров будет лавиноопасно.

