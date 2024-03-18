Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 18 по 20 марта

На территории Кубани объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на российский регион опасности заявили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Так, с понедельника по среду, с 18 по 20 марта, в горах Краснодарского края выше двух тысяч метров будет лавиноопасно. В связи с этим спасатели предупредил граждан и призвали соблюдать меры безопасности.

В частности, в ведомстве напомнили жителям и гостям Кубани основные правила поведения в районах схода лавин. Сотрудники МЧС посоветовали им не выходить в горы в снегопад и непогоду.

«Если вас захлестнуло лавиной — делайте широкие движения так, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока, — говорится в сообщении. — Лавина прошла — двигайте руками и ногами так, чтобы расчистить воздушный карман, прежде чем снег успеет слежаться. Не кричите — берегите дыхание».

Ранее в марте группа российских туристов попала под лавину на Камчатке, двое человек пропали без вести. Группа из 11 лыжников совершала там ски-тур.