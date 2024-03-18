На курорте Таиланда женщина обворовала туриста и купила золотые ожерелья

Тайка украла у туриста из Китая кредитные карты и купила ожерелья в Паттайе

На популярном курорте Таиланда Паттайя злоумышленница обворовала туриста из Китая и купила два золотых ожерелья. Об этом пишет местное издание The Thaiger.

33-летний Дихуэй Ву Дихуэй сообщил в полицию о краже кредитных карт. Он рассказал, что познакомился с тайской женщиной, личность которой не раскрывается, в приложении для знакомств, когда был в Бангкоке. За неделю до инцидента они вместе путешествовали по Паттайе и остановились в одном из отелей курорта.

По словам Дихуэя, 13 марта он проснулся и увидел, что его спутница исчезла из гостиничного номера. Затем он получил на мобильный телефон два сообщения от банков, в которых говорилось, что его кредитные карты использовались для покупки золотых ожерелий на сумму 32,8 тысячи батов (около 83,9 тысячи рублей).

В сообществе Esor New в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) отмечается, что воровка до сих пор остается на свободе. Известно также, что китайский турист не был ее первоначальной целью. Злоумышленница уже некоторое время занимается «романтическим мошенничеством» через приложение для знакомств, часто меняя свое имя и профиль, чтобы заманить в ловушку новых жертв.

Ранее турист из Турции познакомился с женщиной через приложение и лишился почти 300 тысяч рублей во время отдыха в Паттайе. Мужчина пригласил новую знакомую в свой номер, ненадолго отлучился в ванную, а когда вернулся, заметил, что лишился денег.