Турист в Таиланде лишился 300 тысяч рублей из-за знакомства через приложение

Thaiger: турист познакомился с женщиной в Таиланде и лишился 300 тысяч рублей

Турист познакомился с женщиной через приложение и лишился почти 300 тысяч рублей во время отдыха в Таиланде. Подробностями истории поделился портал Thaiger.

50-летний Рухан Топал приехал в Паттайю из Турции и завязал общение с местной жительницей в приложении для онлайн-знакомств. Три дня они переписывались, а потом договорились о встрече 19 ноября.

Путешественник рассказал, что они вместе гуляли по городу и выпивали в нескольких ночных клубах, после чего он пригласил женщину в свой номер в отеле. Топал ненадолго отлучился в ванную, а когда вернулся, спутницы уже не было.

Вместе с тайкой из номера отеля пропали около 74 тысяч батов наличными (187 тысяч рублей) и новый iPhone 14 Pro стоимостью 35 тысяч батов (88 тысяч рублей). Мужчина обратился в полицию. По данным издания, правоохранители рассчитывают найти воровку по записям с камер видеонаблюдения.

Ранее тайваньского туриста без признаков жизни нашли в номере отеля в Бангкоке. Руки и ноги мужчины были связаны за спиной, а голова была в крови. Беспорядок в комнате указывал на то, что там прошли лихорадочные обыски.