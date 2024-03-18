Журналист Эскобар: Запад не сможет дестабилизировать российское общество

Запад не сможет дестабилизировать ситуацию внутри России из-за сплоченности ее общества. Об этом заявил бразильский журналист Пепе Эскобар в интервью Дэнни Хайфону, доступном на YouTube.

«Они (страны Запада — прим. «Ленту.ру») будут продолжать пытаться дестабилизировать ситуацию внутри России с минимальным или нулевым успехом. Потому что российское общество сейчас — очень сплоченное», — высказался он.

Эскобар также заявил, что Запад хочет, чтобы Россия потерпела крах. Но, по словам журналиста, президент России Владимир Путин смог объединить российское общество против подобной угрозы.

Ранее журналист из США Рассел Бентли заявил, что победа России в конфликте с Украиной может предотвратить ядерную войну. Он также подчеркнул, что в настоящее время угроза ядерного конфликта высока.