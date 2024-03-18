Назван необычный способ избавиться от наледи на стекле автомобиля

«БелНовости»: избавиться от наледи на стекле автомобиля удастся с помощью лука

Избавиться от наледи на стекле автомобиля удастся с помощью лука. Необычный способ решить эту проблему назвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, лук способен предотвратить образование наледи на стеклах машины — для этого понадобится перед сном обработать их половиной луковицы. После этого, заверили они, об образовании наледи на машине можно будет забыть.

Ранее в марте водителям назвали способы защитить автомобиль от льда на дорогах. Так, эффективными в этом вопросе будут цепи и браслеты противоскольжения, а также силиконовые браслеты с шипами на шинах. Помимо этого, подготовить машину к поездке по льду можно, снизив давление в шинах.