Водителям раскрыли способы защитить авто от льда на дорогах

Эксперт Чашина: цепи и браслеты с шипами на шинах защитят авто от гололеда

Цепи противоскольжения или силиконовые браслеты с шипами на шинах помогут спасти автомобиль от льда на дорогах. Способы защитить машину в такую погоду раскрыла водителям эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина. Комментарий эксперта есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт также посоветовала пластиковые браслеты противоскольжения — их надевают на ведущие колеса. «Рассекать по льду с ними не получится, а вот по рыхлому или слегка укатанному снегу добраться до чистого асфальта удастся вполне. Неплохо такие браслеты работают и в грязи, так что будут полезны не только зимой, но и летом», — пояснила специалистка. В качестве альтернативы можно использовать съемные шипы, которые вкручиваются в шину шуруповертом.

Есть и нестандартные способы подготовки шин к поездке по льду. Например, можно снизить давление в шинах — это увеличит площадь контакта с дорогой, улучшит сцепление и позволит машине легче начинать движение. «Обычно при штатном давлении от 2,2 атмосферы его рекомендуют снизить до 1,5 атмосферы», — пояснила эксперт.

Можно также обработать покрышки спреем противоскольжения — его нужно распылить на чистую шину, и через 3-4 минуты начинать движение. «По заявлениям производителей, сцепление покрышки с обледенелой поверхностью улучшается на 30 процентов. На 25 – 30 км пути без резких пробуксовок и торможений одной обработки должно хватить», — рассказала Чашина.

Ранее эксперты предупредили, что в периоды перепадов температур опасно передвигаться на машине. Чаще всего, по словам специалистов, аварии в такую погоду случаются из-за неправильных покрышек.

