Названы проверенные методы экстренной контрацепции после незащищенного секса

Если случайная половая связь произошла, а уверенности в состоянии здоровья партнера нет, самое важное — как можно быстрее принять гигиенический душ и постараться помочиться. Эту и другие проверенные меры экстренной контрацепции после незащищенного секса «Ленте.ру» назвали кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Европейского медицинского центра (EMC) Лариса Ковалева и гинеколог клиники Remedi Анна Добычева.

По словам Ковалевой, сегодня в каждой аптеке есть широкий выбор антисептических средств. Это вещества, которые обладают противомикробным действием и применяются в основном наружно для обработки кожи и слизистых, а также для промывания ран. «Обработайте наружные половые органы с помощью антисептических препаратов и внимательно следите за своим состоянием в течение 7-14 дней после случайного незащищенного секса. При неприятных выделениях из половых органов, появлении уплотнений, зуда, боли и (или) повышении температуры тела необходимо как можно скорее обратиться к врачу», — посоветовала врач.

Если незащищенный секс произошел с человеком, с которым вы поддерживаете контакт, можно поговорить о его здоровье и результатах обследований на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП). Возможно, партнер недавно проходил чек-ап и переживать не о чем. Если такой возможности нет, то наиболее оптимальный вариант даже при отсутствии любых симптомов — пройти обследование самостоятельно Лариса Ковалева кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог

Как отметила Ковалева, некоторые инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), можно выявить достаточно быстро, спустя несколько дней после контакта, а другие проявляются спустя несколько недель. По словам гинеколога, через четыре-шесть недель после незащищенного полового контакта будет информативен анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С.

В свою очередь, гинеколог Добычева сообщила, что после незащищенного секса можно воспользоваться одним из трех доступных методов экстренной контрацепции. Первым из них она назвала таблетки, содержащие определенные формы гормона прогестерона. Их надо принять в течение 72 часов после незащищенного полового акта, но чем раньше, тем лучше.

Второй метод — это комбинированные оральные контрацептивы. Используется увеличенная доза определенных препаратов с определенной дозировкой, то есть назначает только врач, может назначить только гинеколог Анна Добычева врач-гинеколог

В качестве последнего метода экстренной контрацепции гинеколог назвала введение в полость матки внутриматочного контрацептива негормонального. «Согласно рекомендациям, можно ввести в течение пяти суток после незащищенного полового акта, но тем не менее чем раньше, тем лучше. Каждому методу есть особенности и противопоказания, поэтому прибегать к ним нужно после консультации с акушером-гинекологом, тем более если речь идет о введении спирали», — предупредила Добычева.

Ранее клинический сексолог Несс Купер развеяла четыре популярных мифа о сексе и заболеваниях, которые передаются половым путем. Она отметила, что заразиться ИППП через сиденье унитаза невозможно.