Нетаньяху обвинил Запад в потере памяти и совести

Нетаньяху обвинил Запад в потере совести из-за отказа в защите от ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на призывы стран Запада провести выборы в стране. Он предположил, что они могли лишиться памяти и совести, пишет Financial Times.

Комментируя высказывания политиков о необходимости выборов, он напомнил, что еврейское государство находится в состоянии войны с движением ХАМАС, а организация волеизъявления граждан парализует страну на полгода. «Вы так быстро решили отказать Израилю в праве на защиту от монстров из ХАМАС? Вы так быстро потеряли совесть», — заявил премьер

15 марта лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер призвал жителей Израиля избавиться от Нетаньяху. По его словам, израильский премьер-министр ради сохранения власти пошел на коалицию с крайне правыми экстремистами. Как считает партийный лидер, израильский премьер готов идти на большие жертвы среди гражданского населения Газы, что привело к потере поддержки Израиля во всем мире. Как считает Шумер, в Израиле нужно провести новые выборы для смены руководства, только это сможет обеспечить нормальное развитие страны.