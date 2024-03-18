Обещания принять Грузию в НАТО назвали блефом

Политолог Капанадзе назвал блефом обещания принять Грузию в НАТО

Обещания о принятии Грузии в состав НАТО являются блефом. Так подобные инициативы назвал грузинский эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе, передает «Sputnik Грузия».

По мнению политолога, подобные предложения используются для одурманивания грузинского общества. Он считает, что визит в страну генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга призван взбодрить те силы, которые ждут вступления Грузии в НАТО.

«Это можно назвать случаем, когда стараются одурманить грузинское общество и давать постоянно обещания на протяжении стольких лет, как будто Грузия станет членом НАТО. Не станет она членом НАТО. Есть такая поговорка, что когда-то и заяц научится курить. Вот в таком состоянии мы находимся в плане того, когда мы осмысливаем такие нереальные обещания», — высказался Капанадзе.

Ранее в Грузии прошли обсуждения по вопросам интеграции страны в НАТО. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел совместную со Столтенбергом пресс-конференцию. Глава правительства подчеркнул, что Грузия является одним из самых лояльных партнеров альянса.