В Грузии прошли обсуждения интеграции страны в НАТО

Премьер Грузии Кобахидзе обсудил со Столтенбергом интеграцию страны в альянс

В Грузии прошли обсуждения по вопросам интеграции страны в НАТО. Слова премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом передает портал Interpressnews.ge.

«Я рад, что сегодня мы еще раз обсудили вопросы сотрудничества НАТО — Грузия, а также наш интеграционный процесс. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить особую благодарность НАТО и лично генеральному секретарю за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», — заявил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что Грузия является одним из самых лояльных партнеров альянса.

О визите Столтенберга в Тбилиси стало известно 15 марта. В программе генерального секретаря также запланированы поездки в Баку и Ереван.

