Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:45, 18 марта 2024Бывший СССР

В Грузии прошли обсуждения интеграции страны в НАТО

Премьер Грузии Кобахидзе обсудил со Столтенбергом интеграцию страны в альянс

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии прошли обсуждения по вопросам интеграции страны в НАТО. Слова премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом передает портал Interpressnews.ge.

«Я рад, что сегодня мы еще раз обсудили вопросы сотрудничества НАТО — Грузия, а также наш интеграционный процесс. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить особую благодарность НАТО и лично генеральному секретарю за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», — заявил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что Грузия является одним из самых лояльных партнеров альянса.

О визите Столтенберга в Тбилиси стало известно 15 марта. В программе генерального секретаря также запланированы поездки в Баку и Ереван.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ. Что об этом известно?

      В США заявили о меньшем получении разведданных о России при победе Трампа

      В Минобороны рассказали об использовании FPV-дронов в зоне СВО

      Ким Чен Ын заявил о новой эпохе в отношениях с Россией

      Меган Маркл заметили в образе за два миллиона рублей

      Песков назвал предсказуемыми оценки США выборов в России

      Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

      В России отреагировали на строительство большой базы НАТО в Европе

      В Молдавии пригрозили ответом России из-за проведения выборов в Приднестровье

      В ВСУ рассказали о потерях на купянском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше