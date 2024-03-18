Полиция устроила облаву на участников плюс-сайз оргии

В Таиланде полиция устроила облаву на участников незаконной плюс-сайз оргии

В Таиланде полиция устроила облаву в отеле, где проходила незаконная секс-вечеринка для любителей женщин плюс-сайз. Об этом пишет Daily Star.

Сотрудники правоохранительных органов узнали о готовящейся 9 марта оргии из флайеров, которые распространялись в тематических группах в мессенджере WhatsApp. В них были изображены полные женщины в откровенных нарядах, позирующие в комнатах или на фоне бассейна. Участникам обещали вечеринку с едой, алкоголем и «безлимитными утехами» с крупными женщинами.

Правоохранители под прикрытием проникли на оргию, которая проходила в отеле Phahon Resort в Бангкоке. Там они обнаружили 12 полных жительниц Таиланда и мужчин-гостей. В комнатах были разбросаны секс-игрушки и использованные презервативы.

Организатор вечеринки, 49-летняя Софанг Тонгдонмуен, была арестована по подозрению в проституции. Полицейские полагают, что она брала с мужчин по 1,8 тысячи бат (около 4,5 тысячи рублей) за каждую женщину, с которой они проводили время. При этом сама Тонгдонмуен забирала в качестве комиссии по 800 бат (примерно две тысячи рублей) с каждого платежа. Некоторые мужчины сразу заплатили по 20 тысяч бат (примерно 51 тысяча рублей), чтобы иметь возможность заняться сексом с любой из женщин.

«Многим мужчинам нравятся крупные женщины, но они не могут их найти. Все остались довольны обслуживанием и никто не пострадал. Это просто развлечение, которое помогает нам чувствовать себя лучше. Я признаю, что организовала вечеринку, но все присутствующие были там добровольно. Никого не заставляли присоединяться», — сказала Тонгдонмуен во время допроса.

Полицейские отпустили участников вечеринки мужского пола, среди которых были туристы и местные жители. Женщин доставили в полицейский участок для уточнения деталей произошедшего. Облава была снята на видео.

Ранее свингер из Великобритании, побывавший на десятках секс-вечеринок, рассказал об их темной стороне. По его словам, люди не всегда идут на подобные мероприятия добровольно.