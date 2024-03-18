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11:03, 19 марта 2024Наука и техника

Открыт новый способ борьбы с вирусом Эбола

PLOS Biology: открыт новый механизм размножения вируса Эбола

Фото: Akram Huseyn / Unsplash

Ученые Канады и США открыли новый механизм размножения вируса Эбола — возбудителя крайне опасной геморрагической лихорадки, распространенной в странах Африки к югу от Сахары. Результаты исследования, опубликованные в журнале PLOS Biology, помогут создать новые способы борьбы с инфекцией.

Специалисты с помощью компьютерного моделирования проанализировали, как белок VP35 вируса Эбола в клетках человека взаимодействует с аминокислотными цепями убиквитина — белка, который регулирует функции других белков.

Известно, что ковалентное связывание VP35 с убиквитином в ходе процесса, называемого убиквитинированием, позволяет вирусу задействовать полимеразный комплекс для своего собственного размножения. Однако роль слабого нековалентного связывания оставалась неизвестной.

Исследователи выявили уязвимые точки нековалентного связывания и показали, что подавление этого типа взаимодействия снижает активность полимеразного комплекса, то есть нековалентное связывание также важно для размножения вируса. Моделирование стыковки выявило химические соединения, которые могут блокировать взаимодействие VP35-Ub, что приводит к снижению репликации инфекционного EBOV в клетках и in vivo на мышиной модели.

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      Александр Еникеев
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