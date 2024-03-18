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17:48, 18 марта 2024Экономика

Гослаборатории оценили качество еды популярных сервисов доставки

Представители проекта ЕР «Крепкая семья» оценили качество еды сервисов доставки

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Активисты партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» инициировали проверку качества еды популярных сервисов доставки. По ее итогам состоялся круглый стол «Качество блюд доставок готовой еды: безопасно ли семье экономить время на приготовлении пищи?», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На мероприятие пригласили представителей Заксобрания Санкт-Петербурга, Роспотребнадзора, Торгово-промышленной палаты, общественных и коммерческих организаций, врачей и семьи. Как отметила координатор проекта Анна Филоненко, проверки различными организациями в общественных лабораториях проходят регулярно, однако было важно провести свое исследование в государственной лаборатории для наиболее точной оценки.

«Крепкая семья» в Санкт-Петербурге совместно с государственной лабораторией «Соцпит» проверила самые популярные позиции меню — суп, котлеты с пюре и салат «Цезарь с курицей». В лабораторию направили образцы пяти торговых марок, выбранных случайным образом: «Яндекс.Лавка», «ВкусВилл», «Dostaевский», Asia, «Шашлык Hits». «Соцпит» изучил состав блюд на предмет бактерий группы кишечной палочки и общее микробное число, а также оценил уровень санитарно-гигиенического режима на производстве, условий хранения и транспортировки продукта. Вышеуказанные марки успешно прошли проверку.

«Рад заметить, что проведенное и презентованное сегодня исследование выполнено с соблюдением всех норм. К сожалению, не все и не всегда их соблюдают для получения корректного результата, но в данном случае замечаний нет», — сказал заместитель начальника отдела надзора за продукцией в обороте Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Игорь Ивуленок.

По результатам круглого стола были сформированы ряд критериев, на которые потребитель должен обращать внимание при выборе доставки — представленное на сайте актуальное меню, изображение блюд и их состав, а также наличие этикетки на готовой продукции. Кроме того, продукция должна быть полностью в упаковке, предназначенной для пищевых, а доставка должна осуществляться в изолированных сумках.

Ранее сообщалось, что россияне в 2023 году резко увеличили траты на заказ продуктов — до 917,5 миллиарда рублей против 625 миллиардов годом ранее.

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      Алина Гончарова
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