Гослаборатории оценили качество еды популярных сервисов доставки

Представители проекта ЕР «Крепкая семья» оценили качество еды сервисов доставки

Активисты партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» инициировали проверку качества еды популярных сервисов доставки. По ее итогам состоялся круглый стол «Качество блюд доставок готовой еды: безопасно ли семье экономить время на приготовлении пищи?», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На мероприятие пригласили представителей Заксобрания Санкт-Петербурга, Роспотребнадзора, Торгово-промышленной палаты, общественных и коммерческих организаций, врачей и семьи. Как отметила координатор проекта Анна Филоненко, проверки различными организациями в общественных лабораториях проходят регулярно, однако было важно провести свое исследование в государственной лаборатории для наиболее точной оценки.

«Крепкая семья» в Санкт-Петербурге совместно с государственной лабораторией «Соцпит» проверила самые популярные позиции меню — суп, котлеты с пюре и салат «Цезарь с курицей». В лабораторию направили образцы пяти торговых марок, выбранных случайным образом: «Яндекс.Лавка», «ВкусВилл», «Dostaевский», Asia, «Шашлык Hits». «Соцпит» изучил состав блюд на предмет бактерий группы кишечной палочки и общее микробное число, а также оценил уровень санитарно-гигиенического режима на производстве, условий хранения и транспортировки продукта. Вышеуказанные марки успешно прошли проверку.

«Рад заметить, что проведенное и презентованное сегодня исследование выполнено с соблюдением всех норм. К сожалению, не все и не всегда их соблюдают для получения корректного результата, но в данном случае замечаний нет», — сказал заместитель начальника отдела надзора за продукцией в обороте Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Игорь Ивуленок.

По результатам круглого стола были сформированы ряд критериев, на которые потребитель должен обращать внимание при выборе доставки — представленное на сайте актуальное меню, изображение блюд и их состав, а также наличие этикетки на готовой продукции. Кроме того, продукция должна быть полностью в упаковке, предназначенной для пищевых, а доставка должна осуществляться в изолированных сумках.

Ранее сообщалось, что россияне в 2023 году резко увеличили траты на заказ продуктов — до 917,5 миллиарда рублей против 625 миллиардов годом ранее.

