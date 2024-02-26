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08:42, 26 февраля 2024Экономика

Россияне резко увеличили траты на заказ продуктов

Россияне в 2023 году в полтора раза увеличили траты на заказ продуктов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Россияне в 2023 году резко увеличили траты на заказ продуктов — до 917,5 миллиарда рублей против 625 миллиардов годом ранее, нарастив таким образом расходы почти в полтора раза. В общем объеме рынка закупок еды и напитков гражданами доля онлайн-заказов также увеличилась (на 1,3 процентных пункта, до 4,7 процента в IV квартале), следует из данных Infoline, с которыми ознакомились «Ведомости».

Отмечается, что на фоне сохраняющегося в отрасли дефицита кадров произошел ощутимый рост оборота в сегменте доставки впрок, плановой доставки и самовывоза, на которые к концу года приходилось 40 процентов всех заказов продуктов. Такую тенденцию связывают в том числе с ростом продаж продовольствия через маркетплейсы.

Эксперты полагают, что тренд на активизацию самовывоза сохранится в России и в дальнейшем, при этом наращивать объемы будет и экспресс-доставка, у которой остаются лояльные покупатели, готовые платить за скорость. В целом при отсутствии негативных сценариев в 2024 году ожидается сохранение роста (в 2023-м составил 41 процент, до 781 миллиарда рублей) объемов онлайн-продаж свежей продукции в России до 1,14 триллиона рублей.

Ранее россияне перечислили причины, по которым они стали реже пользоваться сервисами доставки продуктов. Среди них в частности оказались рост цен и неудобные приложения.

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      Дмитрий Воронин
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