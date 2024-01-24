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10:13, 24 января 2024Экономика

Россияне начали реже пользоваться доставкой из-за цен на продукты

Geo.Platforma: в 2023 году главной проблемой сервисов доставки оказались цены
СюжетНаселение России:

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

В 2023 году 19 процентов россиян стали реже использовать сервисы доставки продуктов, хотя 26 процентов признались, что совершают покупки исключительно удаленно. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического сервиса Geo.Platforma, на который ссылается РБК.

В качестве причин снижения популярности доставки чаще всего называли рост цен на продукты (27 процентов). Далее идут неудобные приложения (22 процента), снижение скорости доставки (16 процентов) и скудный ассортимент (15 процентов).

Что касается главной проблемы доставки продуктов на дом, то почти треть говорит об опасности получить испорченный товар. Еще 27 процентов жалуются на неполную комплектацию, пятая часть — на нарушенную целостность упаковки, 19 процентов — на перепутанные заказы, а 14 процентов сталкивались с тем, что заказ не привозили в принципе.

Россияне чаще чередуют походы в магазин и покупки онлайн (41 процент), а треть респондентов признались, что ходят в магазины только пешком.

Опрос проходил в декабре 2023 года. В нем принял участие 1251 респондент в возрасте старше 24 лет из городов с населением больше 100 тысячи человек во всех регионах России.

Ранее сервис «Авито Работа» сообщил, что в 2023 году количество вакансий в сфере логистики выросло в 2,2 раза в годовом выражении, а самыми востребованными стали курьеры. В декабре число вакансий по сравнению с январем подскочило на 185 процентов.

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      Платон Щукин
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