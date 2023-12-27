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09:33, 27 декабря 2023Экономика

В России резко вырос спрос на сотрудников в одной сфере

В России спрос на сотрудников в сфере логистики вырос в 2,2 раза в 2023 году

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В текущем году российские компании активно искали сотрудников в сфере логистики — с начала года количество вакансий в этой сфере выросло в 2,2 раза в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Авито Работа», которое есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

При этом в декабре относительно января 2022 года на 9 процентов увеличились и зарплатные предложения. В начале года работодатели предлагали специалистам в среднем 68 129 рублей, а теперь сумма составляет 74 001 рубль.

Самыми востребованными специалистами стали курьеры — число вакансий с января подскочило на 185 процентов. В декабре компании готовы платить соискателям на эту профессию 67 786 рублей в среднем. Также на 45 процентов выросло число рабочих предложений для логистов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала дефицит трудовых ресурсов главной проблемой российской экономики, которую невозможно решить бюджетными тратами и дешевыми кредитами. Это подтверждает и исследование hh.ru, в рамках которого 71 процент опрошенных компаний говорил о сложностях при попытках набрать персонал, в том числе из-за отсутствия профильных специалистов.

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      Мария Грушко
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