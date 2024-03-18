Раскрыта опасность информационной перегрузки

Nature Human Behavior: информационное загрязнение опасно для общества

Группа ученых опубликовала письмо, в котором выступила за признание нового типа загрязнения окружающей среды, называемой информационной перегрузкой или «смога данных». Текст письма находится в открытом доступе на сайте журнале Nature Human Behavior. Кратко об опасности информационного воздействия рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи сравнивают информационную перегрузку с другими подобными явлениями в обществе. Например, открытая публикация привела к необходимости отфильтровывать некачественные исследования из огромного количества доступных публикаций. Таким же образом промышленная революция привела к загрязнению воздуха, что потребовало принятия мер по экологическому регулированию. Аналогичным образом необходимо решить проблему так называемого «информационного загрязнения», пишут ученые.

Отмечается, что существует как минимум три уровня информационной перегрузки: индивидуальный, групповой и социальный. Поток информации можно рассматривать как многоуровневую сеть с узлами, которые могут вызывать резкие изменения. Например, информационная перегрузка одного члена команды может привести к снижению производительности группы.

По словам ученых, проблемы начинаются с подрыва эмоционального здоровья, производительности труда и удовлетворенности, что впоследствии влияет на действия групп и, в конечном итоге, всего общества. Авторы надеются, что их письмо повысит осведомленность общественности о проблеме и поспособствует ее изучению и поиску решений.

