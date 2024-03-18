Памфилова заявила о признании итогов выборов на всех избирательных участках

Памфилова заявила о признании итогов голосования на всех избирательных участках

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не получала информации о признании итогов голосования на выборах президента России недействительными на каком-либо из избирательных участков. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, сообщает в понедельник, 18 марта, ТАСС.

«У нас нет информации и не поступало из избирательных комиссий о случаях признания итогов голосования на том или ином участке недействительными. Это тоже беспрецедентный случай», — отметила она.

Глава Центризбиркома подчеркнула, что избирательные комиссии в этом вопросе «дисциплинированные и оперативные».

Выборы президента России стартовали 15 марта и завершились 17 марта. 18 марта сообщалось, что явка на голосование составила 87 113 127 человек, или 77,4 процента. Это значение стало рекордным в новейшей истории России.