Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:13, 18 марта 2024Россия

Памфилова заявила о признании итогов выборов на всех избирательных участках

Памфилова заявила о признании итогов голосования на всех избирательных участках

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не получала информации о признании итогов голосования на выборах президента России недействительными на каком-либо из избирательных участков. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, сообщает в понедельник, 18 марта, ТАСС.

«У нас нет информации и не поступало из избирательных комиссий о случаях признания итогов голосования на том или ином участке недействительными. Это тоже беспрецедентный случай», — отметила она.

Глава Центризбиркома подчеркнула, что избирательные комиссии в этом вопросе «дисциплинированные и оперативные».

Выборы президента России стартовали 15 марта и завершились 17 марта. 18 марта сообщалось, что явка на голосование составила 87 113 127 человек, или 77,4 процента. Это значение стало рекордным в новейшей истории России.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      В слитых документах Пентагона нашли подробности боев за Артемовск. Что обсуждали военные НАТО?

      Северная Корея запустила баллистические ракеты в честь визита Блинкена

      Переезжавший в США блогер сравнил возвращение в Россию с выходом из тюрьмы

      Киркоров показал татуировку на всю спину со своим лицом

      В России ответили на отказ Украины продлевать контракт с «Газпромом»

      Президент Киргизии поздравил Путина с победой на выборах

      Крики «Нет НАТО» прозвучали на церемонии поднятия флага альянса в Швеции

      Лепс намекнул на расставание с 20-летней возлюбленной

      Россиянину дали 12 лет за совершенные 24 года назад изнасилование и расправу

      Санду призвала внести в конституцию итоги референдума о членстве Молдавии в ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше