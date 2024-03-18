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12:25, 18 марта 2024Россия

Памфилова заявила об отсутствии жалоб и нарушений на президентских выборах

Председатель ЦИК Памфилова: жалоб и нарушений на выборах президента России нет

Фото: ЦИК РФ / Globallookpress.com

По итогам проведения выборов президента России жалоб и нарушений не зафиксировано. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, сообщает в понедельник, 18 марта, «Интерфакс».

«У нас нет жалоб и нарушений», — сказала она журналистам.

Выборы президента России стартовали 15 марта и завершились 17 марта в 20:00 по местному времени. Ранее 18 марта сообщалось, что явка на голосование составила 87 113 127 человек, или 77,4 процента. Это значение стало рекордным в новейшей истории России.

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      Игорь Дмитров
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