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18:20, 18 марта 2024Путешествия

Пассажир самолета пожаловался на смотревшего порно в полете пилота

Фото: Unsplash

Пилота авиакомпании British Airways заметили за просмотром порно-материалов во время перерыва. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что на капитана воздушного судна пожаловался один из пассажиров рейса из Лондона в Шанхай. 35-летний Дэвид Джонс, летевший в Китай вместе с женой, заметил, как отдыхавший в перерыве пилот расположился в салоне самолета и смотрел порно на планшете. Он посвятил этому занятию около получаса, после чего отправился в туалет.

British Airways принесла извинения Джонсу в связи с инцидентом и пообещала принять соответствующие меры.

Ранее британская радиоведущая Лорен Филлипс во время эфира рассказала, как во время недавнего полета поймала своего попутчика за просмотром на борту домашнего порно. По ее словам, пассажир самолета, который сидел на соседнем кресле, смотрел на своем телефоне непристойные видео, при этом один и тот же ролик он просмотрел 25 раз подряд.

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      Зарина Дзагоева
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