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13:19, 18 марта 2024Россия

Песков назвал абсурдными призывы не признавать законность выборов в России

Песков заявил об абсурдности призывов не признавать законность выборов в России
ЦиклВыборы президента России

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Призывы не признавать легитимность президентских выборов в России являются абсурдными. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит «Интерфакс».

«Если говорить о нелегитимности выборов в нашей стране, то, наверное, нужно говорить о нелегитимности тех 87 процентов голосов населения нашей страны, которые были поданы за президента Путина. Это абсурд. Так к этому мы и относимся», — пояснил он.

Представитель Кремля также отметил, что на данный момент много людей, которые оторвались от родины. Они, по мнению Пескова, теряют связи со страной, свои корни, а также теряют понимание России.

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Ранее Песков указал, что все желающие могли убедиться в легитимности выборов и наблюдать за ними. Но речь не идет о нежелательных организациях, которые предпринимали попытки вмешиваться в дела России.

Выборы президента России стартовали 15 марта и завершились 17 марта в 20:00 по местному времени. 18 марта сообщалось, что явка на голосование составила 87 113 127 человек, или 77,4 процента. Это значение стало рекордным в новейшей истории России.

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