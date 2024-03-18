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12:24, 18 марта 2024Россия

Под Москвой мальчик четыре года проходил с жабрами на шее

Shot: в Видном мальчик четыре года проходил с жабрами на шее, его прооперировали
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Елена Горбачева / Коммерсантъ

В подмосковном городе Видное мальчик четыре года проходил с жабрами на шее, у него была очень редкая врожденная патология, ребенка прооперировали. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как выяснило издание, у дошкольника на шее сбоку был элемент жаберной дуги, которая состояла из костной ткани.

На определенном этапе у человеческого эмбриона появляются жаберные щели, однако в процессе развития они зарастают, пояснили врачи из больницы в Видном. Случаи, когда этого не происходит, бывают крайне редко, тогда человек рождается с рудиментами жабр.

По словам завотделением детской хирургии Виктории Жиронкиной, если жаберные щели не зарастают, образуется канал. В случае если он замкнут с двух сторон, возникает киста. В ее стенках могут оставаться мышечные волокна, частицы хряща или слизистых желез. Но чтобы оставался рудимент в виде жаберной дуги из кости — это большая редкость, подчеркнула Жиронкина. Избавиться от такой патологии можно только с помощью удаления.

Операция длилась несколько часов и завершилась благополучно. Мальчик чувствует себя хорошо, его уже выписали домой.

Ранее сообщалось, что в Видном первоклассница проглотила десятирублевую монету на перемене в школе.

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      Анна Щербакова
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