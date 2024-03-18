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17:28, 18 марта 2024Интернет и СМИ

Популярный в России блогер пожаловался на минусы известности

Зубарев назвал минусом известности постоянные просьбы фанатов сфотографироваться

Кадр: «Джарахов» / YouTube

Популярный в России блогер Александр Зубарев пожаловался на недостатки популярности. В подкасте блогера Эльдара Джарахова, доступном на YouTube, он назвал минусом известности постоянные просьбы фанатов сфотографироваться.

Зубарев рассказал, что недавно ездил в Казахстан на четыре дня. «Три из них я фотографировался», — назвал он недостаток популярности. При этом блогер подчеркнул, что безмерно признателен фанатам за любовь.

Он также добавил, что его мать не знает, что ее сын популярен. «Она понимает, что мы делаем два шага по улице, а со мной фоткаются, она стоит, смотрит. (...) Она говорит: "Ты похож, наверное, на какого-то актера". Я говорю: "Да, 100 процентов"», — рассказал он.

Ранее Зубарев заявил, что блогерство приносит ему в месяц около 30 тысяч долларов (примерно 2,7 миллиона рублей). Блогер сообщил, что зарабатывает за счет рекламных баннеров на платформе Twitch, которые он размещает во время своих трансляций, а также благодаря рекламе в Telegram.

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      Олег Давыдов
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