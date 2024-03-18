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22:36, 18 марта 2024Мир

Посольство России ответило на заявления Кэмерона об итогах выборов президента

Посольство РФ назвало заявления Кэмерона об итогах выборов президента лицемерием

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Заявления министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона об итогах прошедших в России президентских выборов — ангажированные и лицемерные. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне агентству ТАСС.

«Британские официальные лица превзошли самих себя по части лицемерных заявлений, призванных дискредитировать свободное волеизъявление российского народа», — говорится в заявлении.

Кроме того, в дипведомстве уточнили, что британские дипломатические и консульские миссии в российских городах действовали «на грани откровенного вмешательства во внутренние дела» России, «занимаясь подстрекательством к порче бюллетеней».

Действующий президент России Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов на выборах главы государства по итогам обработки 100 процентов протоколов. Для Путина этот срок на посту лидера страны станет пятым по счету.

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      Юлия Мискевич
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